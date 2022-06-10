Burkina Faso'da saldırı: 11 kişi hayatını kaybetti

Burkina Faso'nun Nijer sınırındaki Seno kentindeki Seytenga jandarma müfrezesine saldırı gerçekleştirildi. Saldırıda 11 Burkinabe subayı hayatını kaybetti, 4 kişi ise yaralandı.

Saldırının ardından yerel bir yetkili olayı doğrulayarak, "Perşembe günü Séno kentindeki Seytenga jandarma müfrezesinin bir ön karakolu terörist saldırısının hedefi oldu. Saldırıda 11 asker hayatını kaybederken, 4 kişi yaralandı" dedi.

Ordudan yapılan açıklamada ise saldırıda jandarmaların saldırganlara karşılık verdiği ancak sayılarının az olduğu belirtilirken, geçtiğimiz Perşembe günü de Kossi eyaletinde düzenlenen bir saldırıda 4 polisin ve kuzeydeki bir altın madenine düzenlenen saldırıda da 2 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi. (İHA)