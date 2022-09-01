Burhaniye’deki konser yasağına tepki

Balıkesir’in Burhaniye ilçesinde düzenlenecek konserde Halkevi Müzik Topluluğu üyelerinin sahneye çıkarılmaları Burhaniye Kaymakamı ve Emniyet Müdürlüğü tarafından yasaklandı.

Sendika.org'da yer alan habere göre, Halkevi Müzik Topluluğu, toplumsal yaşantıyı kendi kurallarına göre şekillendirmek isteyen AKP iktidarının, halktan yana sanat anlayışına yönelik saldırılarını ve konser yasaklarını günden güne artırdığını belirtti.

Öte yandan çok sayıda yurttaş konser alanında bir araya geldi, yasak kararına tepki gösterdi.