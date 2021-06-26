Burdur'da trafik kazası: DSİ Şube Müdürü yaşamını yitirdi

31 yaşındaki Devlet Su İşleri (DSİ) Burdur 182'nci Şube Müdürü Ali Kılcı geçirdiği trafik kazasında yaşamını yitirdi.

DHA'nın haberine göre DSİ Genel Müdürlüğü'nün Büğdüz yolunda yapımı devam eden Burdur içmesuyu arıtma tesisi inşaatında incelemelerde bulunan Ali Kılcı, kuruma ait 68 BS 011 plakalı araçla Burdur'a dönüşünde, direksiyon hakimiyetini kaybederek karşı şeride geçti. Yaklaşık 4 metre yükseklikten çöplük yoluna düşen araç yan yatarken, Ali Kılcı yaralandı.

Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen ambulansla Burdur Devlet Hastanesi'ne götürülen Ali Kılcı, yapılan müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.