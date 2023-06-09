Burdur'da sel: Onlarca evi su bastı, hayvanlar telef oldu

Burdur'da akşam saatlerinde Böğrüdelik Yaylası'nda etkisini sürdüren sağanak, bir süre sonra akışa geçerek ilçe merkezi yakınındaki Kavaklıdere'nin taşmasına neden oldu.

Derenin taşması sonucu sel ilçe merkezine ulaştı. Hürriyet ve Kumluk caddelerindeki bazı evleri ve Cumhuriyet Meydanı'ndaki iş yerlerini ve ahırları su bastı.

İhbar üzerine Burdur, Gölhisar, Karamanlı, Tefenni, Çavdır, Altınyayla, Ağlasun, Söğüt ve Denizli Büyükşehir belediyesi ile AFAD, UMKE ve İl Özel İdare ekipleri sel, su baskını ve çamurla mücadele çalışması başlattı.

Çalışmaları yürüten Gölhisar Belediye Başkanı İbrahim Sertbaş, yaptığı açıklamada, yoğun yağışın ardından ilçenin selden etkilendiğini söyledi.

Sel ve su baskının hasara neden olduğunu belirten Sertbaş, "İlçede 50'ye yakın evi ve 15 iş yerini su bastı. Bazı ahırlarda hayvanlar telef oldu, hasar alan araçlar var" diye konuştu.

İlçe merkezinde su baskınından etkilenen bölgelerde su çekme çalışmaları sürüyor. (AA)