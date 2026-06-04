Burdur'da komadan uyanan çocuk istismara direnince vurulduğunu anlattı: Bir kişi tutuklandı

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Burdur’da 62 yaşındaki bir kişinin, 14 yaşındaki çocuğa cinsel saldırıda bulunduğu, çocuğun direnmesi üzerine ise silahla vurduğu iddia edildi. Şüpheli, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

Burdur’da 8 Mayıs günü meydana gelen olaya göre, merkez Şeker Plajı bölgesinde bir arabada 62 yaşındaki A.K., 14 yaşındaki E.H. isimli çocuğa cinsel saldırıda bulunmaya çalıştı.

ANKA'nın haberine göre, çocuğun direnmesi üzerine A.K., E.H.’yi silahla başından vurdu. A.K. daha sonra başından silahla yaralanan E.H.'yi Burdur Devlet Hastanesi’ne getirerek olayın intihar olduğunu iddia etti. Ağır yaralanan çocuk hastanede tedavi altına alındı.

Olayla ilgili inceleme başlatan polis ekipleri, olayın yaşandığı aracı detaylı incelemeye aldı. Gözaltına alınan A.K, işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Fotoğraf: ANKA

Yaklaşık 1 ay komada kaldı

Hayati tehlikesi bulunan çocuk ise Burdur Devlet Hastanesi’ndeki ilk müdahalenin ardından Isparta Şehir Hastanesi’ne sevk edildi.

Yaklaşık 1 ay süren tedavi sonrası gözlerini açan çocuk, polis ekiplerine verdiği ifadede, A.K’nin kendisine cinsel saldırıda bulunmaya çalıştığını, karşı koyması üzerine ise silahla vurduğunu söyledi.

'Çocuğa karşı cinsel istismar ve kasten öldürmeye teşebbüs' suçlarından tutuklandı

Bunun üzerine Burdur Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, şüpheli A.K'yi tekrar gözaltına aldı. Saldırgan emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Mahkemeye çıkarılan A.K., "çocuğa karşı cinsel istismar ve kasten öldürmeye teşebbüs" suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Şüphelinin yakınları gazetecilere müdahalede bulunarak görüntü almasını engellemeye çalıştı.