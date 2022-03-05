Burdur'da kaza: 4 kişi yaşamını yitirdi

Burdur’da Afyon - Isparta karayolu üzerinde meydana gelen kazada Yahya Kılıç idaresindeki otomobil seyir halindeyken direksiyon hakimiyetini kaybetti. Yoldan çıkan araç, istinat duvarına çarptı.

Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalede bulunduğu araçta 4 kişinin de yaşamını yitirdiği belirlendi.

Kazada hayatını kaybedenlerin kimlikleri, itfaiye ekipleri tarafından sıkıştıkları araçtan çıkarıldıktan sonra tespit edildi. Kazada hayatını kaybedenlerin sürücü Yahya Kılıç (21), yolcu konumunda bulunan Recep Aslan (21), Edanur Ocaklı (21) ve Kerime Ece Karataş’ın (21) olduğu öğrenildi. Savcı ve olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından 4 gencin cesedi otopsi yapılmak üzere Burdur Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. (İHA)