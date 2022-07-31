Burdur ve Mersin'de orman yangınları

Türkiye'nin dört bir yanında orman yangınları devam ediyor. Burdur ve Mersin'deki orman yangınlarını söndürme çalışmaları devam ederken; Hatay, Dersim ve İzmir'deki yangınlar söndürüldü.

Burdur’da orman yangını

Burdur'un Buçak ilçesi Çoban Pınar mevkiinde saat 16.30 sıralarında ormanlık alanda yangın çıktı.

İhbarın ardından olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi.

Ekiplerin yangına havadan ve karadan müdahalesi devam ediyor.

Mersin'de çalışmalar devam ediyor

Mersin'in Anamur ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına karadan ekiplerin yanı sıra havadan da 2 uçak ve 5 helikopterle müdahale ediliyor.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Bozdoğan ile Çarıklı mahalleleri arasında Azıtepesi eteklerindeki ormanlık alanda yangın çıktı.

Bölgede yer yer rüzgarın etkili olduğu bildirilirken, yangının kontrol altına alınması için çalışmalar sürüyor.

Hatay'da yangın kontrol altına alındı

Hatay'ın Antakya ilçesinde Habib-i Neccar Dağı eteklerindeki makilik alandan alevlerin yükseldiğini gören vatandaşlar itfaiye ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 2 söndürme helikopteri, 4 arazöz ve personel sevk edildi.

Ekiplerin, havadan ve karadan müdahalesi sonrasında yangın kontrol altına alındı.

Bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.

İzmir'de sera yangınları

İzmir'in Menderes ilçesinde seraların olduğu bölgede çıkan yangına 8 dakikada müdahale edildi.

Yangın yaklaşık 1,5 saatte kontrol altına alındı.

Yangın, 14.23'te İzmir'in Menderes ilçesi Çamönü mevkiinde bulunan seralarda çıktı. İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 16 arazöz, 3 su tankeri, 3 helikopter ve 2 uçak 8 dakikada bölgeye sevk edilerek müdahale başlatıldı.

Menderes'teki yangın kontrol altına alındı.

Dersim'de örtü yangını söndürüldü

Dersim’in Mazgirt ilçesine bağlı Karşıkonak Köyü Kişniş Mezrası bölgesinde örtü yangını çıktı.

Vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye ve orman ekipleri sevk edildi.

Yangın, daha fazla büyümeden ekipler tarafından kontrol altına alınarak söndürüldü.