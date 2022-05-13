Burcu Biricik'ten MHP'li gericiye yanıt: 'Biz size soruyor muyuz altınızda donunuz var mı diye?'

Eski MHP Milletvekili Ahmet Çakar'ın oyuncu Melis Sezen'i hedef alan sözleri tepki çekmeye devam ediyor.

Oyuncu Burcu Biricik, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Beyefendiler biz size soruyor muyuz altınızda donunuz var mı diye? Sormuyoruz çünkü bizi ilgilendirmez. Sormuyoruz çünkü üzerimize vazife değil! Üzerinize vazife olmayan şeylerden rica ediyorum uzak durun artık! Sanıyor musunuz ki siz böyle konuşunca biz sizin uygun gördüğünüz şekilde giyineceğiz. Yapmayın komik olmayın!" dedi.

Akit TV'de yayınlanan programda konuşan Çakar, "Bu Sadakatsiz adlı dizide oynayan bir kız var. Adını filan bilmem. Geçen gün bir galaya çağırdılar. Bir kıyafet giymiş o kıyafet kanunen suç" derken, "Çünkü göğüs dekoltesi tamamıyla açık toplum içinde kendini gösteriyor. Yani sütyen yok” ifadesini kullanmıştı.