İş buraya kadar geldi: Erdoğan taziye ziyareti için Birleşik Arap Emirlikleri'ne gidiyor

AKP iktidarının kısa süre önceye kadar "en büyük düşman" ilan ettiği BAE'yle son dönemde başlatılan normalleşme sürecine ilişkin çarpıcı bir gelişme daha yaşandı.

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, eski Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Şeyh Halife bin Zayed El Nahyan'ın ölümü nedeniyle Abu Dabi'ye taziye ziyaretinde bulunacak.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan yazılı açıklamada, “Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Eski Başkanı merhum Şeyh Halife bin Zayed El Nahyan’ın vefatı nedeniyle 17 Mayıs 2022 tarihinde Abu Dabi’ye taziye ziyaretinde bulunacaklar ve bu vesileyle Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı ve Abu Dabi Emiri Şeyh Muhammed bin Zayed El Nahyan’la ikili görüşme gerçekleştireceklerdir” denildi.