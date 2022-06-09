Burası meclis otoparkı

Danimarka milletvekillerinin makam aracı olarak bisiklet kullanması, sosyal medyada beğeni topladı.

Gazeteci Emre Özpeynirci, Danimarka Meclisi’ndeki makam araçlarının fotoğrafını paylaştı. Ancak fotoğraflarda makam aracı olarak son model arabalar yerine, sıradan bisikletlerin bulunması dikkat çekti.

Danimarka’daki milletvekillerinin, çevre dostu olduğu için, evden meclise gelirken bisiklet kullandığı bildirildi.

Resmi ziyaretlerde makam arabası kullanımının devam ettiği aktarıldı.

Danimarka milletvekillerinin bisiklet kullanması, akıllara Letonya ve Hollanda Başbakanları’nın, 2019’da beraber bisiklet sürdüğü görüntüleri getirdi.