Burak Yılmaz’dan Portekiz maçı sonrası açıklama

A Milli Takım'ın golcüsü Burak Yılmaz, Portekiz maçının ardından bir kararla Milli Takım kariyerine son verdiğini açıkladı.

Milli Takım'ı bıraktığını açıklayan Burak Yılmaz, "Bugün benim son maçımdı. Milli takım kariyerime son noktayı koydum. Bayrak değişimi gerekiyor. Enes, Umut, Serdar, Halil, Cenk, daha kim varsa... Onların bu işi yapacağına inanıyorum. Onlara bu formayı bırakıp dışarıdan desteklemek istiyorum. Böyle bırakmak... Böyle üzüntülü bir maçtan sonra bırakmak istemezdim. Böylesi doğru. Herkesten özür diliyorum. Bu formayı şerefle, namusla, güzel bir şekilde taşıdım. Bütün hocalarıma teşekkür ederim. Benden bu kadar..." dedi.