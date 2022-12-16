Burak Oğraş dosyasında 11 yıl sonra HSK soruşturması

Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK), 2011 yılında Fettah Tamince'ye ait bir otelde staj yaparken şüpheli bir şekilde hayatını kaybeden Burak Oğraş'ın ölümüyle ilgili soruşturmada görev yapan hakimler ve savcılar hakkında soruşturma başlattı.

DW Türkçe'den Can Bursalı'nın haberine göre, davaya konu olan olay, staj yaptığı otelin yatakhanesinin önündeki boş havuzda o sırada 16 yaşında olan Burak Oğraş'ın cesedinin bulunduğu 9 Eylül 2011'de meydana gelmişti. Oğraş'ın ölümünün ardından başlatılan soruşturmada 6 şüphelinin yer aldığı dosyada aradan geçen 11 yıl 3 ayda hiç kimse tutuklanmadı.

Şüpheliler, olayın ertesinde alınan ifadelerinin ardından serbest bırakıldı ancak soruşturma dosyası hâlâ açık. 2020 yılındaysa dosyada yeni bir gelişme yaşandı ve şüphelilerden F.P. ile C.A. hakkında savcılık gözaltı kararı verdi. Yurtdışında olduğu belirlenen C.A.'nın ifadesi alınamadı. F.P. ise "kasten öldürme" iddiasıyla tutuklanması talebiyle mahkemeye sevk edildi. Mahkeme ise F.P. yurtdışına çıkış yasağı koyarak adli kontrolle serbest bıraktı.

Oğraş'ın ölümüyle ilgili soruşturmayı yürüten dönemin Antalya Asayiş Şube Müdürü Nurullah Güler ise 15 Temmuz darbe girişimi sonrası "FETÖ" üyesi suçlamasından hapse girdi. Dönemin Antalya İl Emniyet Müdürü Ali Yılmaz ise olay yaşandıktan 10 ay sonra emekli oldu ve otelde yönetim kurulu üyesi olarak göreve başladı.

CİMER başvurusu sonrası HSK soruşturması

Hayatını kaybeden Burak Oğraş'ın babasının adalet mücadelesi ise yıllardır sürüyor. Baba Murat Oğraş dosyaya bakan hakim ve savcılar hakkında şikayetçi oldu. Dosyada görevli hakim ve savcıların cemaatle bağlantılarının araştırılmasını talep eden Oğraş, Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi'ne (CİMER) ihbarda bulundu.

Oğraş'ın CİMER'e yaptığı başvuru, HSK'ya gönderildi. HSK da CİMER'den gelen yazı üzerine, dosyada görev yapan hakimler ve savcılar hakkında inceleme başlattı. Murat Oğraş da incelemeyi yürüten HSK Başmüfettişi'ne ifade verdi.

'Etkin soruşturulmadı, dosya sürüncemede bırakıldı'

İfadesinde 11 yıl 3 aylık süreçte etkin bir soruşturulma yürütülmediğini ve delillerin irdelenmediğini söyleyen Oğraş, dosyanın sürüncemede bırakıldığını savundu. Oğraş, ayrıca oğlunun katillerinin belli olduğunu ve etkin bir soruşturma yürütülmesi halinde şüphelilerin suçlarını itiraf edeceklerini dile getirdi.

HSK Başmüfettişi'ne verdiği ifadede "Olay cinayet değil de intiharmış gibi gösterilmeye çalışıldı. Tek tek isimlerini bilmiyorum ancak bu konuda kasten ya da ihmali hareketle olayın çözümünü engelleyen, soruşturmada görev alan herkesten şikayetçiyim" dedi.

Oğraş, HSK Başmüfettişi'nin dosyayı detaylı bir şekilde incelediğini ve soruşturma dosyasına bakan savcının yerinin değiştirildiği bilgisini verdiğini aktardı.

"Otel sahibinin bizi yönetenlerle yakın ilişkileri var. Geçmişte de 'FETÖ' elebaşına övgüler yağdırıyordu. Bu yüzden ilk günden itibaren dosyanın kapatılmasına yönelik bir çabaya girişildi" iddiasında bulunan Oğraş, HSK Başmüfettişi'nden "Gerekeni yapacağız" sözünü aldığını ifade etti.