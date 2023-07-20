Burak Erdoğan talep etti, Sevim Tanürek haberlerine erişim engeli getirildi

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İBB Başkanı olduğu dönemde oğlu Ahmet Burak Erdoğan, 11 Mayıs 1998’de Şişli'de yaya geçidinde karşıya geçmeye çalışan TRT İstanbul Radyosu sanatçısı Sevim Tanürek'e çarpmış ve ölümüne neden olmuştu.

Görülen davada Burak Erdoğan için "tamamen kusursuz", Tanürek içinse "sekizde sekiz kusurlu" şeklinde rapor düzenlenmiş, böylece Burak Erdoğan beraat etmişti.

Aradan geçen 25 yıla karşın Sevim Tanürek'ün ölümü hafızalarda yerini korurken, Ahmet Burak Erdoğan bir kez daha konuya ilişkin haber ve sosyal medya paylaşımlarının erişime engellenmesi için başvuruda bulundu.

Ahmet Burak Erdoğan'ın talebi üzerine, aralarında soL'da yer alan 3 haber dahil çok sayıda haber, sosyal medya paylaşımına erişim engeli getirildi.

İstanbul Anadolu 10. Sulh Ceza Hakimliği, bugünkü kararında sözkonusu içeriklerin Burak Erdoğan'ın "kişilik haklarını ihlali niteliğinde" olduğuna hükmetti. Mahkeme çok sayıda haber ve paylaşıma erişim engeli kararı verdi.