Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, Hiranur Vakfı’nın kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel’in 26 yaşındaki kızının istismarına' ilişkin çok sert bir açıklama yaptı.

İnce, açıklamasında, “Hangi imam kıymış bu nikâhı, hangi polis, savcı ve doktor göz yummuş, görmezden gelmişse tıkacaksın hapse. Ağır hapis cezası vereceksin. 6 yaşında kız çocuklarını evlendirenler eğitim veriyormuş, bunların yurtları ile kursları var, dozerle hepsini yıkacağız. Böyle bir dünya yok. Mağara devrinin insanları bunlar” dedi.

Diyarbakır’a gelen Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, basın mensuplarıyla kahvaltıda bir araya geldi.

'Dozerle hepsini yıkacağız'

Hiranur Vakfı kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel’in 6 yaşında kızı H.K.G.’yi 29 yaşındaki Kadir İstekli ile dini nikâhla evlendirdiği iddiaları ile ilgili İnce, şunları söyledi:

“Toplumu derinden üzen tiksindiren ve utandıran, Türkiye Cumhuriyeti’nin de aleyhinde dışarıda karikatürler çizdiren bir olay. 6 yaşında kız çocuğunun evlendirilmesi; bundan hepimiz utanmalıyız. Öyle bir iğrençlik, adilik ve insanlık dışı olay olamaz. 6 yaşındaki çocuklar daha tam konuşmasını tamamlayamaz. Eksik cümleler kurar. Burada net kökünden çözebiliriz. Resmi nikâhı olmayana, dini nikâh kıyana ağır hapis cezası vereceksin. Fazla uzatmaya gerek yok. Hangi imam kıymış bu nikâhı, hangi polis, savcı ve doktor göz yummuş, görmezden gelmişse tıkacaksın hapse. Ağır hapis cezası vereceksin. Resmi nikâhı olmadan dini nikâh kıyılmaz, nokta. Nasıl çözülür hep birlikte göreceğiz. ‘Aman cemaatlerden oy kaybederiz’ korkusuyla hareket eden siyasetçilerle bu iş çözülmez. Memleket Partisi olarak milletimize teklifimizdir. Resmi nikâhı olmayana dini nikâh kıyanlar ve kıydıranlar hapis cezasıyla cezalandırılır. Bu kadar net ve basit. 6 yaşında kız çocuklarını evlendirenler eğitim veriyormuş ve bunların yurtları ile kursları var, dozerle hepsini yıkacağız. Böyle bir dünya yok. Mağara devrinin insanları bunlar. 2022 yılındayız, mağara devrinde yok. Bunlar yaratık, insan değiller.”