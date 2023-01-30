Buluştuğu kadına 'Beni ekersen kolluk gönderirim' diyen hakimden sahte uyuşturucu ihbarı

Konya'da Sulh Ceza Hakimi İsmail E. bir yakını aracılığıyla tanıştığı S.K. isimli kadınla buluştuğu restoranda, S.K.'nin erkek bir arkadaşının masaya gelmesine sinirlendi. S.K.'ye hakaret mesajı atıp masadan kalktıktan sonra polisi arayan İsmail E., S.K. ile masaya gelen arkadaşına ait bilgileri polise verip, ikilinin uyuşturucu ticareti yaptığını iddia etti.

Sabah'ın haberine göre; S.K., Ö.B. ile otururken restorana polis geldi. S.K.'ye ihbar olduğunu ve arama yapacaklarını söyleyen polisler, personellerin kullandığı odada S.K ile Ö.B.'nin üzerinde arama yaptı. S.K., polisler geldiğinde kendisini ihbar edenin İsmail E. olduğunu düşünerek şikayetçi olacağını söyledi. Whatsapp mesajlarını da polise teslim eden S.K., hakimden şikayetçi oldu.

'Geceniz nasıl geçti?'

S.K.'nin şikayeti üzerine Konya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Yapılan soruşturmada, S.K.'nin ifadesi alındı. S.K., ifadesinde şu ifadeleri kullandı:

"Hakim İsmail E.'yi ilk kez Otel altında bulunan içkili restoranda buluştuğumuzda gördüm, buluşma sebebimiz de hem tanışmak, hem de kendisinin güzellik merkezinde istediği operasyonla ilgili bilgi alış verişi yapmaktı. Olay akşamı beni arkadaşımın evinden aldı.

Bu sırada kendisiyle telefonla yaptığımız konuşmada "Beni ekersen kolluk gönderirim" diyerek şakalaştık. Oturduktan sonra İsmail E. iki bira içti. Aramızda sohbet ettik. Kendisi mahkemesinde baktığı dosyalarla ilgili konuştu. Dosya içerikleriyle ilgili bana bilgiler verdi. Ayrıca uyuşturucu çeşitleri, ceza karşılıkları, miktarları ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Kendisinin "Esrar, hint keneviri" kullandığını, içtiğini aslında yapılan bu eylemin suç olmaması gerektiğini, Devletin belirli miktarlara izin vermesi gerektiğini söyledi. Arkadaşım gelince yanımızdan ayrılarak çıktı, çıkar çıkmaz da WhatsApp'tan bana polise teslim ettiğim küfürlü mesajı attı, çıkarken de zaten sandalyeyi ittirerek ceketini alıp çıkmıştı.

Yaklaşık yarım saat 40 dakika sonra 4-5 tane sivil polis yanımıza geldi. Ben polisler geldiğinde ihbar edenin hakim İsmail E. olduğunu tahmin ettim, polisler geldiklerinde 112'ye hakkımızda uyuşturucu ticareti yaptığımız ve arkadaşıma poşet içerisinde uyuşturucu verdiğime dair ihbar geldiğini söylediler."

'Fotoğraflarını bana göndersinler'

Yapılan soruşturmada, 112 Acil Çağrı Merkezi kayıtları da incelendi. İsmail E.'nin 112'yi arayıp "Bu kafedeki alınan şahısların merkeze alındığında dair ifadelerinin alındığına dair bu şahısların fotoğraflarını gönderebilirler mi, arkadaşlarla iletişime geçelim benim telefon numaram sistemde kayıtlı, şahıslara işlem yapıldığının fotoğrafları teyidini istiyorum ben, görevli olarak giden arkadaşlar bunun fotoğraflarını bana göndersinler, ben haber bekliyorum" dediği ortaya çıktı.

HSK soruşturma izni verdi

Konya Cumhuriyet Başsavcılığının yaptığı soruşturmanın ardından yaşananlar Hakimler ve Savcılar Kurulu'na bildirildi. HSK 1. Dairesi, kendisini reddeden kadına suç uydurma, hakaret ve iftira suçlarını işleyen, uhdesindeki dosyalar hakkında bilgi veren ve uyuşturucu kullanımı söylemleriyle hakim İsmail E. hakkında soruşturma izni verdi.