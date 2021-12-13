Bulgarlardan Edirne çıkarması: Otellerde boş oda kalmadı

Türk Lirası'nın Dolar ve avro karşısında değer kaybetmesiyle birlikte Edirne'ye gelen turistlerin gündelik alışverişlerin Türkiye'den yaptıkları gündem olmuştu.

Yılbaşı yaklaşırken artan alışveriş trafiği ve Lira'nın değer kaybetmeye devam etmesiyle birlikte Bulgar turistler Edirne'ye çıkarma yaptı. Otellerde boş oda kalmazken, alışveriş merkezlerinde özellikle hafta sonu günleri yoğunluk yaşandı.

Otellerde Boş oda yok

Yılbaşı eğlencesi ve alışverişi için Edirne'ye gelen turistler yeni yıla girerken de eğlenmek için Türkiye'yi tercih etti. Bir çok emekçinin yeni yıla nasıl gireceği ve asgari ücret tartışmaları devam ededursun, Bulgarlar Avro karşısında eriyen Türk Lirası nedeniyle tüm ihtiyaçlarını Edirne'den gidermeye başladı. Eğlence sektörleri Bulgar turistlere göre program yaparken yeni yıla girilecek hafta sonunda Edirne'de otellerdeki doluluk oranı neredeyse yüzde yüze ulaştı.

'Ne bulursak onu alıyoruz'

Türkiye'deki fiyatların çok uygun olduğunu, tüm ihtiyaç ürünlerini Türkiye'den temin ettiğini ifade eden Bulgarlar "ne bulursak onu alıyoruz" diyerek tarif ediyorlar süreci. Özellikle hafta sonları Kapıkule Sınır Kapısı'nda uzun kuyruklar oluşturan Bulgarlar, saatlerce bekleyerek alışverişe geliyorlar. Bazı tur şirketlerinin, hafta sonu alışverişleri için ek seferler yaptığı biliniyor.