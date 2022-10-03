Bulgaristan'daki seçimlerde eski başbakanın partisi önde

Bulgaristan Merkez Seçim Komisyonu, sandıkların yüzde 51'inden fazlasının sonuçlarının okunmasından sonra eski Başbakan Boyko Borisov'un başkanlığındaki Bulgaristan'ın Avrupa Kalkınması için Vatandaşlar (GERB) muhalefet partisinin erken parlamento seçimlerinde öne çıktığını ilan etti.

GERB ve Demokratik Güçler Birliği koalisyonu şu anda oyların yüzde 25,64'ünü alırken, eski Başbakan Kiril Petkov'un ortak liderliğindeki Değişime Devam Ediyoruz (PP) partisi yüzde 20,87 ile ikinci sırada yer alıyor.

Haziran ayında Bulgar parlamentosu koalisyon hükümetine güvensizlik oyu vermiş ve Başbakan Petkov liderliğindeki kabine istifaya zorlanmıştı. Yeni bir hükümet kurma girişimleri başarısız oldu.

Bulgaristan, hiçbir parti hükümet kuramadığı için geçen yıl üç erken parlamento seçimi yaptı. Kasım 2021'de milletvekilleri nihayet PP, Bulgar Sosyalist Partisi, Böyle Bir Halk Var (ITN) ve Demokratik Bulgaristan arasında bir ay süren hükümet krizine son veren dört partili bir koalisyon kurdular. Seçimler, tüm zamanların en düşük katılım oranı olan yüzde 40'ın altında katılımla gerçekleşti.