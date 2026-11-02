Bulgaristan'da sandığın galibi belli oldu: Mevcut Cumhurbaşkanı Yotova zafer ilan etti

Bulgaristan'da seçmenler, dün cumhurbaşkanı seçiminin ikinci turu için sandık başına gitti.

Ülkede 25 Ekim'de yapılan ilk turda yarışan ve en çok oyu alan iki cumhurbaşkanı adayı ve iki cumhurbaşkanı yardımcısı adayı, beş yıl görevde kalmak için yarıştı.

Bulgaristan'da halk, mevcut Cumhurbaşkanı İliyana Yotova ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı Kiril Valchev ile eski Başbakan Andrey Gyurov ve cumhurbaşkanı yardımcısı adayı Georgi Kandev arasında tercih yaptı.

Yotova ve Valchev zaferlerini ilan etti

Bulgaristan'daki cumhurbaşkanlığı seçimlerinde mevcut Cumhurbaşkanı İliyana Yotova ve cumhurbaşkanı yardımcısı adayı Kiril Valchev, zaferlerini ilan etti.

Bulgaristan Ulusal Televizyonu'nda (BNT) yayımlanan gayriresmi sonuçlara göre, cumhurbaşkanı seçimini Yotova açık farkla önde tamamladı.

Kamuoyu araştırma şirketi Alpha Research'ün resmi olmayan sonuçlarına göre, Yotova yüzde 57,4 oy alırken, Andrey Gyurov yüzde 39,6'da kaldı.

Yotova, Valchev ve Başbakan Rumen Radev'le birlikte başkent Sofya'daki Ulusal Kültür Sarayı'nda (NDK) seçmenlerine hitap etti.

Seçimi önde tamamlayan Yotova ve Valchev, konuşmalarında seçim zaferlerini ilan ettiler.

Kendilerine destek veren ya da vermeyen tüm vatandaşlara teşekkür eden Yotova, herkesin kaygılarını anlamak için kapsamlı analiz yapacaklarını söyledi. Yotova, "Bize destek veren herkese, ben ve cumhurbaşkanı yardımcısı adayı, artık seçilmiş Cumhurbaşkanı Yardımcısı Sayın Valchev adına içtenlikle teşekkür ediyorum" dedi. Yotova ayrıca, Gyurov'un kendisini arayarak tebrik ettiğini de bildirdi.

Valchev ise konuşmasında, kendisine destek veren herkese teşekkür ederek, seçmenlerin Bulgaristan'ın kadın cumhurbaşkanına sahip olması için seçime yüksek oranda katılım gösterdiğini söyledi. Bulgaristan'da demokrasinin güvencesi olmak için çalışacağını söyleyen Valchev, vatandaşların temsilinin en temel görevlerinden biri olacağını kaydetti.

Başbakan Radev ise kısa sürede olağanüstü bir seferberlik göstererek etkileyici bir sonuç aldıklarını söyledi. Radev, seçim zaferlerinden dolayı Yotova ve Valchev'i tebrik ederek, "Sayın Yotova, 10 yıldır birbirimizi tanıyoruz. Bulgaristan'ın zor zamanlarında, üstlenmek zorunda olduğunuz bu önemli görevde ülkeye layık bir cumhurbaşkanı olacağınıza inanıyorum" ifadelerini kullandı.

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Yotova ve Valchev kimdir?

2005-2007 yıllarında milletvekilliği yapan Yotova, 2007'de Avrupa Parlamentosu (AP) üyeliğine seçilip 2017'ye kadar bu görevini sürdürmüştü. 2017’de cumhurbaşkanı yardımcılığı görevine başlayan Yotova, Cumhurbaşkanı Rumen Radev’in 19 Ocak 2026’da istifa etmesinin ardından 23 Ocak 2026’da cumhurbaşkanlığı görevini devralmıştı.

2019-2020 yıllarında Bulgaristan Parlamentosu Kültür ve Medya Komisyonu'nun Radyo ve Televizyon Kanunu'nda değişiklik yapılmasına ilişkin uzman grubunda yer alan Valchev ise 27 Ocak 2021'de Bulgaristan Parlamentosu tarafından BTA Genel Müdürü seçildi.

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