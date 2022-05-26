Bülent Arınç'tan Bahçeli'ye 'NATO'dan çıkalım' yanıtı: Çok ciddi görmüyorum

AKP’nin kurucularından eski TBMM Başkanı Bülent Arınç, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin “NATO'dan ayrılmak bile gündeme alınmalıdır” sözlerine ilişkin, "Şuradan çıkalım da Şangay Beşlisi'ne girelim diyenler de vardır. Bunları çok ciddi şeyler olarak görmüyorum. Telaffuz edilmesi bile zor" dedi.

TV5'de yayınlanan "4. Güç" programına katılan Arınç, “Bu değerlendirilecek bir şey değil. Beni mazur görün. Böyle yüksek siyasette benim aklım ermez. Ama Türkiye'de biliyorsunuz. Yani şuradan çıkalım da Şangay Beşlisi'ne girelim diyenler de vardır. Bunlar çok ciddi şeyler olarak görmüyorum. Telaffuz edilmesi bile zor." ifadelerini kullandı.

Arınç şöyle devam etti:

"Türkiye'de hukuk kırık dökük de olsa vardır. Adalet, yıpranmış da olsa vardı. Taşradaki hakimlerin verdiği kararları en sonunda Ankara'da Yargıtay'da inceleyecek, hakimlerimiz de var. Başta yapılan yanlışları sonunda düzeltebilecek. Ama tabii geçen zaman itibarıyla telafi çok zor olan hukuk katliamlarını yaşadığımız Türkiye'de onlara güvenebilirsiniz.

Yani NATO'dan çıkalım. Anayasa Mahkemesini kapatalım. Bu siyaset tarzına ben çok alışık değilim. O yüzden Sayın Bahçeli'nin sözlerini tartışmak isteyen arkadaşlarımız rahat tartışabilir.”