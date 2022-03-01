Bülent Arınç, Erdoğan'ı tiye aldı: Birileri ben ekonomistim diyor...

TBMM eski Başkanı AKP'li Bülent Arınç Konya’da gerçekleştirilen genç hukukçular buluşmasına katıldı.

Soruları yanıtlayan Arınç konuşmasında Erdoğan’ı tiye aldı. İşsizlik ve ekonomi konusunda değerlendirmelerde bulunan Arınç, "Birileri ben ekonomistim diyor, bende kendime iyi bir hukukçuyum diyorum. Ama lafı gelmişken söyleyeyim, hukuk fakültesini bitirmek hukukçu olmak için yeterli değildir. Hukuk bir misyondur, yani ölçüsü olan bir şeydir." ifadelerini kullandı.

Milli Gazete'nin aktardığına göre iyi bir hukukçu olmak için hukuk fakültesini bitirmenin yetersiz olduğunu söyleyen Arınç "Siyasetin dili nezakettir. Siyasetin dili geneli kucaklamaktır. Siyasette şiddetin dilini kullanamazsınız. Şiddetin dili tehdittir, hakarettir, kötülemektir. Birileri ben ekonomistim diyor, bende kendime iyi bir hukukçuyum diyorum. Ama lafı gelmişken söyleyeyim, hukuk fakültesini bitirmek hukukçu olmak için yeterli değildir. Televizyon programlarında öyle soytarı adamlar izliyorum ki ben altında profesör yazıyor, hukukçu yazıyor. Hukuk bir misyondur, yani ölçüsü olan bir şeydir." dedi.