Buldan: Kürdistani ittifakı en kısa zamanda kuracağız

HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, “Sadece Türkiye'deki sol ve sosyalist güçlerle değil, Kürtlerle de büyük bir Kürdistani ittifakı en kısa zamanda kuracağız ve gerçekleştireceğiz” dedi.

Independent Türkçe'de yer alan habere göre; Adıyaman'da katıldığı etkinlikte konuşan Buldan, söz konusu ittifak hakkında şöyle konuştu:

“Sadece Türkiye'deki sol ve sosyalist güçlerle değil; Kürtlerle de büyük bir Kürdistani ittifakı en kısa zamanda kuracağız ve gerçekleştireceğiz. Ekim ayı programımızda Kürdistani partilerle ve Kürt çevrelerle yapacağımız buluşmalar genişlemenin ve büyümenin bir parçası olarak ele alınacak.

Kanaat önderlerimiz ve yöre derneklerimizle, Kürdistani partilerle bu ülkede başka bir ittifakın da olduğunu göstereceğiz. Bu ittifaklar çerçevesinde şimdiye kadar bize oy vermeyen, bizim elimizi tutmayan, başka partilere oy veren her bir yurttaşımıza mutlaka ulaşmak zorundayız."