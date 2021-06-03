Buldan eşinin mezarı başında konuştu: Katiller belli, bir kez daha itiraf ediyorlar

HDP Eş Genel Başkanları Pervin Buldan ve Mithat Sancar, 1994 yılında dönemin Başbakanı Tansu Çiller'in imzasıyla yayınlanan kararnamenin ardından öldürülen Savaş Buldan, Hacı Karay ve Adnan Yıldırım’ın mezarları başında yapılan anma törenine katıldı.

Pervin Buldan eşi Savaş Buldan'ın mezarı başında yaptığı konuşmada, Savaş Buldan, Hacı Karay ve Adnan Yıldırım’ın "bu ülkeyi yönetenler, ülke içerisinde çeteleşmiş gruplar, devletin bilgisi ve onayı dahilinde" katledildiklerini söyledi.

"Bunların katilleri belli, tetiği çekenler belli, emri verenler belli, katledenler belli. Kendileri de inkar etmediler" diyen Buldan, Sedat Peker'in açıklamalarına ilişkin ise "Bunlar öyle sıradan açıklamalar değil. Bir kez daha itiraf ediyorlar. Savaş Buldan’ı, Adnan Yıldırım'ı, Hacı Karay’ı, Musa Anter’i Ferhat Tepe’yi Mehmet Sincar'ı ve binlercesinin katledilmelerinin arkasındaki ismin Mehmet Ağar ve ekibi olduğunu bir kez daha itiraf ediyorlar" dedi.

Buna karşın ülkeyi yönetenlerin üç maymunu oynadığını söyleyen Buldan "Mehmet Ağar ve ekibinin, Tansu Çiller ve ekibinin yargılanması için bu mücadelenin peşini bırakmayacağız. Çünkü onlar bir zamanlar Süleyman Demirel’in dediği gibi Fırat’ın kenarında bir kuzu kaybolsa hesabını ben veririm dediği için hesabı devletten sormaya ve bunu sürdürmeye mecburuz” ifadesini kullandı.

Göstermelik bir yargılama süreci yaşandığını ve Mehmet Ağar’ın raporlar alıp, duruşmalara dahi katılmadan beraat ettiğini kaydeden Buldan, “Bu beratın sonucunda bir itirazla en azından yeniden yargılamanın yolunun açılması bizleri umutlandırdı. Bu yargılanma sonucunda bu insanlardan hesap sorulması için adalet mücadelemize devam edeceğiz. Devletin Zelal Buldan’a, Enes Karay’a, Özlem Yıldırım’a ve Helin Yıldırım'a bir özür borcu var, bu özür borcunu hâlâ bekliyoruz, beklemeye devam edeceğiz. Ta ki bizlerden özür dilenene, katiller yargılanana kadar” ifadelerini kullandı.

Mithat Sancar da "Bunun devletin organize işi olduğunu geçmiş tecrübelerden ve o günkü bilgilerden çıkarabiliyorduk. Bizim bildiğimizi bütün dünya ve ülke en geç Susurluk kazasından sonra öğrendi. O gün bugündür adalet mücadelesi sürüyor. O gün devreye konulan anlayış ve politika, Kürtlere karşı topyekun savaş politikasıydı" dedi.

Sancar "Şimdi ortaya çıkan bütün bilgiler, itiraflar, ifşaatlar, artık katillerin insanlık suçu işleyenlerin gizlenme imkanı kalmadığını ortaya koyuyor. Şimdi iş bize düşüyor. Adalet mücadelesini omuzlamak zorundayız" dedi.

Ne olmuştu: Çiller kararnamesi ve seri cinayetler

Kasım 1993’te dönemin Başbakanı Tansu Çiller tarafından “PKK’ye yardım eden iş adamları listesi elimizde, gereken yapılacaktır” açıklamasının ardından çok sayıda cinayet işlenmişti. Savaş Buldan, Adnan Yıldırım ve Hacı Karay da 2 Haziran 1994’te İstanbul'un Yeşilköy ilçesindeki Çınar Oteli'nin çıkışında kaçırılmış ve iki gün sonra cenazeleri bulunmuştu.

Yıllar sonra Çiller'e bu sözleri TBMM'de kurulan Darbe ve Muhtıraları Araştırma Komisyonu tarafından sorulmuştu. Komisyon tutanaklarına göre Çiller şu cevabı vermişti: “Evet, böyle bir liste geldi önüme. Tahmin ediyorum ki İçişleri Bakanlığı’ndan geldi. MGK’da da bu tarz birtakım işadamlarının finansman için tehdit edildiği ve zorla para toplandığı ifade edildi. Bu çerçevede, o gün, hatta o anda önüme gelen bir listeydi. ‘Kimse buna boyun eğmesin, biz bunları koruruz. Kim bunu yapıyorsa bunları da önleriz... Bu işadamları tehdit ediliyorsa korkmasınlar...’ Verdiğim mesaj buydu."

Sedat Peker ise videoları aracılığıyla yaptığı açıklamalarda, Mehmet Ağar'ın "kirli geçmişini temizlemek" amacıyla daha önce uyuşturucu işi yaptığı kişilerin öldürülmesi konusunda Çiller'i o dönemde ikna ettiğini ileri sürmüştü.

Öte yandan Peker'in cinayetlerin Ağar'ın "kişisel kariyeri" için işlendiği yolundaki iddiaları, devletin kurumsal sorumluluğunu örtmenin ötesinde bir de dönemin Genelkurmay Başkanı Doğan Güreş ve Başbakan Tansu Çiller'in kişisel sorumluluklarını da silikleştiriyor. Kürt işadamlarının, Kürt siyasetçi ve aydınlarının öldürüldüğü bir dönemde, hükümet, ordu, polis ve istihbarat kurumlarının aktif ve bilinçli roller üstlenmiş oldukları kolay unutturulamayacak, hükümet kararnameleri gibi belgelerle de sabitlenmiş bir gerçek.