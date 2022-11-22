Buldan: AKP-MHP ittifakı seçim kampanyasını savaş politikalarıyla başlattı

HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, partisinin Meclis grup toplantısında açıklamalarda bulundu.

“Ne yazık ki savaş can almaya devam ediyor. Antep’in Karkamış ilçesi başta olmak üzere hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, ailelerine, yakınlarına ve tüm halkımıza başsağlığı diliyorum. Yaralılar için acil şifalar diliyorum. Tüm kayıpların acısını yüreğimizde hissediyoruz. Her zaman söylediğimiz gibi savaş en büyük yıkımdır, en büyük felakettir ve acıların en talihsizi savaşlarda yaşanır" diyen Buldan, "İktidarlarının bekası için canları ve yaşamı hiçe sayan AKP-MHP savaş zihniyetini herkes görmelidir. Kaybedeceğini gören AKP-MHP ittifakı, siyasi ömrünü uzatmak için seçim kampanyasını savaş politikalarıyla başlatmış durumdadır” ifadesini kullandı.

Türkiye’nin hava harekatına dair de konuşan Buldan, “Kuzey ve Doğu Suriye sivil yerleşim bölgelerine yönelik olarak gerçekleştirilen hava operasyonu ve saldırıların hemen öncesinde Taksim’de yaşanan karanlık patlama kesinlikle bir tesadüf değildir. Ortada elbette aydınlatılması gereken yığınla soru işareti vardır. Bu karanlığı açıklığa kavuşturmak yerine savaş siyasetine sarılan iktidara çok net bir şekilde söylemek isterim ki bu oyunlar tutmayacaktır. AKP-MHP iktidarının iddia ettiği gibi Kuzey ve Doğu Suriye’deki demokratik yönetim modeli, Türkiye için bir tehdit değildir. Halkların ortak geleceği açısından asıl tehlike, AKP-MHP’nin dayattığı savaş politikalarıdır" dedi.

Buldan, sözlerine şöyle devam etti:

"Buradan açık bir şekilde söylüyorum: Kuzey ve Doğu Suriye halklarına, Kürt halkına, kadınlara yaşattığınız bu savaştan ve yıkımdan size asla bir iktidar çıkmayacaktır. Bunu çok net bir şekilde ifade ediyorum. Bu savaş politikalarına derhal son verin. Sorunların çözümü diyalog ve müzakerededir. Demokratik barışçıl adımlardadır. Çatışma ve şiddet politikasıyla bugüne değin çözülebilen tek bir sorun olmadığını hepimiz çok iyi biliyoruz. Bu yanlıştan bir an önce vazgeçilmelidir. Suriye halkları üzerinden elinizi çekin. Kuzey ve Doğu Suriye’den elinizi çekin.

Buradan, bu savaş politikalarına sessiz kalanlara ve de alkış tutanlara da diyorum ki; seçim öncesi sahneye konulan bu büyük oyunu hepimizin görmesi gerekiyor. Bu oyunun bir parçası değil, hep birlikte karşısında olalım. Bu savaş çığırtkanlığına karşı biz HDP olarak sonuna kadar demokratik çözümde, demokratik müzakerede ısrar etmeye devam edeceğiz. Bu ülkenin ve halkların savaş, çatışma, şiddet ve çözümsüzlük cenderesine alınmasına asla izin vermeyeceğiz. Tüm demokratik kamuoyuna, tüm toplumsal kesimlere, vicdanlı insanlara, barışı isteyen herkese sesleniyorum; Hep birlikte bu savaş politikalarının karşısında olalım, demokratik çözümün yanında olalım. Bu iktidarın yarattığı çıkar savaşlarının bir tek insanın canına dahi mal olmasına asla izin vermeyelim. Demokratik ortak bir geleceğin inşası için gücümüzü ve irademizi mutlaka ama mutlaka birleştirelim. HDP, bu konu olmak üzere bütün savaşlar, çatışmalar karşısında üzerine düşen tüm sorumluluğu yerine getirmeye hazırdır ve her zamanki gibi kararlıdır. O yüzden bu kürsüden bir kez daha ifade ediyorum: Savaşa hayır diyorum."