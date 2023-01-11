Buket Aydın: Medyada semirmiş 60 yaşındaki erkekler bana saldırmaya başladı

TV8 ekranlarında yayınlanan 2. Sayfa programına konuk olan, bir dönem Kanal D'de ana haber bülteni sunan Buket Aydın, Kanal D günlerine ilişkin konuştu.

"35 yaşında çok önemli bir kurumun başına geçtim ve daha önce bir kadın yönetici yoktu. Erkek egemen toplumumuz bundan ciddi anlamda rahatsızlık duydu. Medyada yemiş, içmiş, semirmiş 60 yaşındaki erkekler bana saldırmaya başladı" diyen Aydın, "Birlik olarak çok çirkin bir şekilde saldırdılar. Benim için çok kötü bir süreçti. Orada yaşadıklarıma ve bana ödetilen bedeller baktığımda orada olmamalıymışım" ifadesini kullandı.

Aydın Kanal D'de neyle gündem olmuştu?

Aydın, Kanal D günlerinde Kılıçdaroğlu ile yaptığı programla gündem olmuştu.

31 Mart seçim sürecinde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu konuk ettiği programda attığı kahkahalarla gündem olan Aydın büyük tepki çekmiş, CHP'nin Ankara ve İstanbul'u kazanması sonrası ise kovulduğu haberleri gündeme gelmişti.

Bir süre ana haberden uzak kalan, hatta ana haberi sunmak isterken zorla stüdyodan çıkarıldığı haberlerine gündem olan Aydın, iddiaya göre AKP'li isimleri devreye sokarak göreve geri dönmüştü.