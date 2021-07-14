Bugün AKP'ye katılan belediye başkanı, seçim günü AKP'liler tarafından hastanelik edilmiş

AKP Grup Başkanvekili Bülent Turan, "Türkiye'nin en büyük ailesi, milletin partisi AK Parti, güvenin ve istikrarın adı olmaya devam ediyor… Diyarbakır Çüngüş Belediye Başkanı Ali Suat Akmeşe, Elazığ Yazıkonak Belediye Başkanı Hatif Çadırcı Partimize katıldı. Hayırlı olsun" paylaşımında bulundu.

İki isim de seçimleri Saadet Partisi ile girip kazanırken, Diyarbakır Çüngüş Belediye Başkanı Ali Suat Akmeşe, seçim günü AKP'lilerin saldırısına uğramış, seçimi kazandığı sırada sonucu hastanelik olmuştu.

Akmeşe, eski AKP'li başkanın saldırısında kafasına kazma darbesi almıştı.