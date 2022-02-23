Sağlık Bakanlığı'nın yayınladığı tabloya göre Türkiye'de bugün 268 kişi Covid-19 nedeniyle yaşamını yitirdi. Yeni vaka sayısı 86 bin 600 olarak açıklandı. Bugün yapılan test sayısını 464 bin 85 olarak duyururken bugün iyileşenlerin sayısı 95 bin 526 olarak bildirildi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Twitter'dan yaptığı açıklamada "Salgın, toplumun tamamını aynı anda tehdit eden bir bulaşıcı hastalık olmaktan çıkıp, daha çok belli risk grupları üzerinde etkili bir olay haline gelmeye başladı. Mücadelede bu risk gruplarına odaklanmalıyız. Büyükleriyle yaşayanların, kronik hastası olanların sorumluluğu arttı" dedi.