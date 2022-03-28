Buğdaya yüzde 22 zam: 'Tüketiciye ekmek ve un zammı olarak dönecek'

Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO), un sanayicilerine sattığı buğdaya yüzde 22 zam yaptı. 25 Mart itibariyle ekmeklik buğday satış fiyatı ton başına 2 bin 650 liradan 3 bin 210 ila 3 bin 325 liraya çıktı.

Konuya dair açıklamada bulunan Ziraat Mühendisleri Odası (ZMO) İstanbul Şube Başkanı Murat Kapıkıran, “Sanayicinin hammadde temininde artan maliyetleri tüketiciye ekmek ve un zammı olarak dönecek” dedi.

İthal edilen buğdayın neredeyse uluslararası fiyatlardan alınıp çok düşük fiyatlarla sanayicilere verildiğini belirten Kapıkaran, "Sanayicilere büyük sübvansiyon uygulanıyordu. Bu sübvansiyon uygulanmasında kullanılan fon, hazineden karşılanan para" ifadelerini kulandı. Kapıkıran "Bu para, geçtiğimiz ekim sezonunda buğday üreticilerine verilseydi iç yeterlilik sağlanabilirdi ve Türkiye küresel fiyat artışlarından etkilenmezdi” dedi.

TMO’nun sanayicilere uyguladığı bu sübvanseler neticesinde zarar ettiğini belirten Kapıkıran şu değerlendirmelerde bulundu:

“Fiyatların artık küresel pazarda artacağına ilişkin veriler oluşmaya başlayınca sanayiciye uygulanan fiyatlara da bu beklenti yansıtıldı. Zaten üretim yetersizliklerinin yaşandığı dönemde zorunlu temel gıda ihtiyaçlarını ithalatla karşılamak zorunda kalacağımızdan gıda tarım bütçesinin yeniden değerlendirilme ihtiyacı vardır. TMO bütçesi de yeniden revize edilmelidir. Aksi halde süregiden gıda krizi sanayicinin ham madde temininde artan maliyetleri tüketiciye ekmek ve un zammı olarak dönecek."