BUDO'nun internet sitesinden yapılan duyuruya göre, 11.00'deki Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferi yapılamadı.
12.30'daki (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya) seferi ise olumsuz hava şartlarından iptal edildi.
Mehmet Bozkurt
Haber Merkezi
BUDO'nun bazı seferleri olumsuz hava şartları nedeniyle iptal edildi
Bursa Deniz Otobüslerinin iki seferi olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.
Haber Merkezi
BUDO'nun internet sitesinden yapılan duyuruya göre, 11.00'deki Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferi yapılamadı.
12.30'daki (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya) seferi ise olumsuz hava şartlarından iptal edildi.