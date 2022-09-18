BUDO'nun bazı seferleri olumsuz hava şartları nedeniyle iptal edildi

Bursa Deniz Otobüslerinin iki seferi olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.

Haber Merkezi

BUDO'nun internet sitesinden yapılan duyuruya göre, 11.00'deki Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferi yapılamadı.

12.30'daki (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya) seferi ise olumsuz hava şartlarından iptal edildi.