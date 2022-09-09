Buckingham Sarayı: Charles yarın resmen kral ilan edilecek

İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth’in ölümünün ardından kral olan oğlu Charles için yarın taç giyme töreni yapılacağı açıklandı. Buckingham Sarayı'ndan yapılan açıklamaya göre 3. Charles, Katılım Konseyi olarak bilinen bir törensel organın önünde Londra'daki St James Sarayı'nda resmen kral ilan edilecek.

Toplantıda Kraliçe Elizabeth'in ölümü duyurulacak ve geleneksel bir beyanname yüksek sesle okunacak. Kral Charles daha sonra Katılım Konseyi’nin ikinci toplantısına katılacak ve burada ilk beyanını yapacak.