Buca operasyonunda ‘müteahhit’ detayı: 6 firma patronu cezaevine gönderildi

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Buca Belediyesi ve belediyeye bağlı iştiraklere yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturmasında 42 kişi tutuklanırken, 12 şüpheli hakkında adli kontrol kararı verildi.

Tutuklananlar arasında CHP'li Buca Belediye Başkanı Görkem Duman, eski Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç ve CHP Buca eski İlçe Başkanı Çağdaş Kaya da yer aldı.

Ege'deSonSöz'ün haberine göre, soruşturma kapsamında belediye yöneticilerinin yanı sıra inşaat patronlarının da tutuklanması dikkat çekti. Mahkeme, 6 inşaat ve yapı firması sahibinin tutuklanmasına karar verdi.

Tutuklanan firma sahipleri şöyle:

Burcu Er Durmaz (İmza Yapı firma sahibi, meclis üyesi)

Serkan Altun (Altun İnşaat firma sahibi)

Nihat Taşçılar (Taşçılar İnşaat firma sahibi)

Mehmet Taşçılar (Taşçılar İnşaat firma sahibi)

Suat Tekdemir (Biryer Yapı firma sahibi)

Rıdvan Demir (Romega İnşaat firma sahibi)

Öte yandan soruşturma kapsamında gözaltına alınan bazı firma sahipleri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Haklarında adli kontrol kararı verilen isimler şunlar:

Doğan Sarıkaya (Sarıkaya İnşaat ve Duru Yapı Firma Sahibi)

Emrah Baş (Baş İnşaat Ofisi firma sahibi)

Hakan Ördek (Örgün İnşaat firma sahibi)

Ramazan Altun (İSM Yapı firma sahibi)

3 firma sahibi firari

Öte yandan operasyon kapsamında haklarında yakalama kararı çıkarılan 3 firma sahibinin de henüz yakalanamadığı öğrenildi.

Firma sahipleri M. K., ⁠Ö. K. ve D. Y.’nin arama çalışmaları sürüyor.

Rüşvet iddiası

Soruşturma evraklarında şüphelilerin "sahip oldukları siyasi nüfuzu kullanarak suç örgütü kurup yönettikleri, Buca'da gerçekleştirilen bazı inşaat projelerinde müteahhitlerden rüşvet alındığı" yönünde tespitlere yer verildiği ifade edildi. Ayrıca belediyedeki imar süreçlerinde çeşitli usulsüzlükler yapıldığı da dosyada yer aldı.

'6 katlı yere 15 katlı inşaat' iddiası

Tutuklanan Serkan Altun ve adli kontrol kararı ile serbest bırakılan Ramazan Altun kardeşler, Buca’da tartışmalara neden Altun Yaşam Projesi’nin de sahiplerinden. İzmir Büyükşehir Belediyesi 6 katlı inşaat yapılaşma hakkı olan parsel için 15 katlı inşaat izni verildiği gerekçesiyle ruhsatın iptali için dava açmış ve İzmir 6. İdare Mahkemesi ise Adatepe Mahallesi 624 ada 10 nolu parselde konut ve iş merkezi projesinin ruhsatını iptal etmişti. Ancak Bölge İdare Mahkemesi 3.İdari Dava Dairesi ruhsatı iptal eden 6. İdare Mahkemesi’nin kararını bozmuştu. Buca Belediyesi ise inşaat ruhsatını yeniden aktif hale gele gelmişti. İstinafın bozma gerekçesi ise süre aşımı olmuştu.