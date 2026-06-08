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İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, Buca Belediyesi ve iştiraklerine yönelik soruşturma başlatmış, soruşturma kapsamında aralarında Buca Belediye Başkanı Görkem Duman'ın da bulunduğu 42 kişi tutuklanmıştı.

Tutuklama kararının ardından Buca Belediye Başkanı Görkem Duman görevinden uzaklaştırıldı.

İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Buca Belediye Başkanı Görkem Duman, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının 2025/114123 sayılı dosyasında 'Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma ve Örgüte Üye Olma, Rüşvet, Zimmet' suçlarından soruşturmaya başlandığı ve tutuklama tedbiri uygulanması üzerine, Anayasanın 127'nci maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanununun 47'nci maddesi uyarınca geçici bir tedbir olarak İçişleri Bakanlığınca görevden uzaklaştırılmıştır."

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