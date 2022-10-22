'Bu uygulamaları telefonunuzdan silin' uyarısı

Android telefonlarda bulunan bazı uygulamaların telefonlara zarar verebileceği daha da kötüsü kişisel bilgilere erişim sağlayan uygulamalardan güvenlik açıkları nedeniyle kişisel bilgilere erişebilmenin mümkün olduğu görülmüştü. Bu nedenle de pek çok uzman konu ile ilgili zaman zaman vatandaşlara uyarılar yapmaya başladı.

Gerçekgündem'de yer alan habere göre, çıkan yeni uygulamalar ile birlikte ara ara gelen bu tür uyarıların vatandaşları nasıl etkilediği ve de etkileyebileceği de merak edildi. Bu defa da verilen uyarılar reklamlardan oluşmaya başladı. Bolca reklam veren uygulamaların telefonlara hem teknik anlamda zarar verdiği hem de daha önce de bahsedildiği gibi şifrelerin çalınabileceği ihtimaller arasında yer aldı.

Habere göre, uzmanlar tarafından verilen ve silinmesi gereken uygulamaların listesi şu şekilde:

High

Speed Camera

Smart Task Manager

Flashlight+

K-Dictionary

Quick Note

Currency Converter

Joycode

EzDica

Instagram Profile Downloader

Ez Notes

A Calculator(Kore uygulaması)