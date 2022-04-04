‘Bu toprağın altına gireceğim, tek bir zeytini kestirmeyeceğim’

Muğla'nın Milas ilçesine bağlı İkizköy'de maden ocağı için asırlık zeytinlerin sökülmesine engel olup direniş gösteren köylü ve çevrecilere, barolardan destek geldi. Yeniköy Kemerköy Enerji Üretim A.Ş. tarafından geçtiğimiz hafta ortasında sökülen ve yeniden yerlerine dikilen zeytin ağaçları için İzmir, Aydın, Muğla Baro Başkanları ve yönetim kurulu üyeleri, Egeçep, İzmir Tabip Odası temsilcileri, çevreciler ve köylüleri ziyaret etti.

Zeytin tarlalarının bulunduğu Akbelen ormanları yakınındaki nöbet kampını ziyaret eden Muğla Barosu Başkanı Cumhur Uzun, Aydın Barosu Başkanı Av. Anıl Yetişkin, İzmir Barosu Başkanı Av. Özkan Yücel, Egeçep Eş Sözcüsü ve İkizköy Avukatlarından Av. Doğu Işık, İzmir Tabip Odası Çevre Komisyonu Üyesi Oya Otyıldız bölgede yaklaşık üç yıldır devam eden sorunları ve köylülerin mücadelesini dinledi.

Muğla Barosu Başkanı Uzun yaptığı konuşmada; “Geçen yıl ormanların kesilmesiyle ilgili başlatılan ve fiili olarak direnişe dönüştürülen Akbelen ormanları sürecinde, 31 Mart günü bu kez yine aynı fosil yakıt kömür için bu kez zeytin ağaçlarımızın sökülmesine giden sürecin önünü açan bir yönetmelik yayımlandı.

Bu yönetmelikle ihtiyaç duyulması ve Tarım Müdürlüğü'nden görüş alınması uygunluk alınması halinde yeraltında bulunan kömür madeninin üstündeki ağaçlar sökülmek suretiyle kaldırılabileceğine işaret ediyordu.

İkizköy ve Akbelen yöresi zaten daraltılmış olan bu çevresinde yaşam alanında bunların nelere mal olduğunu çok yakından bilen ve bu nedenle bizzat yaşamlarının içinde bunu deneyimleyen arkadaşlarımızdan kuruluydu ve ilk etkisini ne yazık ki yine ormanlarımızın yanında zeytinlik sahada söküm çalışmalarının yaşanmasıyla gösterdi.

Elbette bu söküm çalışmalarının başlamasından önce bunun yaratabileceği etkiler konusunda hepimiz ve en başta İkizköy Akbelen gönüllüleri ve dernekleri yaşanabilecekleri öngören davayı açarak, yürütmeyi durdurmaya çalıştı” dedi.

Aydın'da jeotermal için zeytin alanlarını talan edecekler

Aydın Barosu Başkanı Av. Anıl Yetişkin ise yaptığı konuşmada;

“Ben buradaki direnişin, buradaki ağaç katliamına dur diyen tüm efe yürekli köylülerimizin vatandaşlarımızın, baro başkanlarımızın, meslektaşlarımızın gönülle, hayata bağlılıkla bu ağaçları savunacaklarına inancımla geldim. Ölümsüz ağaç ama hayat ağacıdır zeytin. Aynı dertten Aydın'da biz de mustaribiz.

En yakın zamanda Aydın'daki jeotermal sahaları için zeytin alanlarının talan edileceğini de biliyoruz. Ama biz de ilk dakikada hemen tepkimizi vererek Danıştay'da bu yönetmeliğin iptali için başvurularımızı yaptık, yürütmeyi durdurma talebimizi de sunduk. Burada bir hususu daha belirtmek istiyorum.

1939 yılında zeytin ağacının korunması hakkında kanun çıktı. Ancak 2021'de zeytin ağaçlarını bir yönetmeliğin, bir maddesine dayanarak sadece enerji üretmek amacıyla yok edilmesine izin verilmek isteniyor. Buna ancak hukuki yönden direndik ama esas olan gönüllerle, hep birlikte direnmek. Bir ağacı kurtarmakla başlayacağız her şeye.

Bir ağacı kurtaracağız, bir ömrü kurtaracağız, bir ormanı kurtaracağız, hayatlarımızı kurtaracağız ve şunu asla unutmamak gerekiyor bu ağaçlar, bu ormanlar, bu zeytinler bizlere dedelerimizden miras falan değil. Bunlar bize çocuklarımızın emaneti, vatanımızın emaneti” ifadelerini kullandı.

İzmir Barosu Başkanı Özkan Yücel; “Burada bulunanlara, burada direnenlere, ağacına, toprağına, doğasına sahip çıkanlara teşekkür etmek gerekiyor. Bizim onlara gönülden bir teşekkür borcumuz var” dedi.

Oldu bittiye getirilerek zeytin ağaçları katlediliyor

Ege Çevre ve Kültür Platformu Eş Sözcüsü ve İkizköy Avukatlarından Av. Doğu Işık; “Burada zeytinlerini korumak için mücadele veren kişilere yönelik 31 Mart günü yaşananların hayatın olağan akışı içerisinde kesinlikle bir izahı olamaz. Yasaya aykırı, yok hükmünde bir yönetmelik çıkardılar. O yönetmeliğe dahi uygun davranmıyorlar. Oldu bittiye getirilerek zeytin ağaçları katlediliyor. Ancak bizler, her zeminde, her zaman zeytinimizi, doğamızı korumaya devam edeceğiz” diye konuştu.

'Toprağın altına gireceğim tek bir zeytini kestirmeyeceğim'

İkizköy Çevre Platformu sözcülerinden Nejla Işık kesilen zeytin ağaçlarının önünde gözyaşları içerisinde yaptığı açıklamada “Tam üç yıldır zeytinler kesilmesin diye mücadele veriyoruz, kestikleri zeytinleri yerine diktiler, ama bundan sonra kesemeyecekler izin vermeyeceğiz, gerekirse ben bu toprağın altına gireceğim zeytinlerin kesilmesine izin vermeyeceğim, maden ocağı açmak için yüzlerce zeytini katlettiler, köyümüzün geri kalan zeytinlerini feda ettirmeyeceğim

Yönetmelik tarihi tesadüf değildi

İkizköy Çevre Prlatformu Avukatlarından Yankı Tan; “1 Mart 2022 tarihinde tesadüf olmadığını bildiğimiz bir şekilde Akbelen Ormanı'nda yapılacak keşife saatler kala yürürlüğe giren Maden Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin etkileri, Danıştayın bu kadar yaşamsal bir konuda dahi ağır işleyen mekanizmaları yürütmeyi durdurma kararını değerlendirene kadar 31 Mart 2022 tarihinde kendini yine Akbelen ormanında göstermiştir.

İkizköy'ün kamulaştırılmış Işıkdere Mevkii'nde 3 yıldır zeytincilik kanununa dayanarak Akbelen sakinlerinin ve dostlarının kestirmediği zeytin ağaçlarının YK Enerji A.Ş. iş makineleri ile taşınmak adı altında katledildiği haberini aldık. Büyük kısmı parçalara ayrılmış 80, 100 yaşlarında 17 adet zeytin ağacının sökülmüş olduğu, aynı gün olay yerine giden meslektaşlarımız tarafından tespit edilmiştir” dedi.