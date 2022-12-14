Bu sözler yeniden gündemde: 'İmamoğlu'na 2 yıldan fazla ceza vermelisin, bu konudan reisin de haberi var'

Gazeteci İsmail Saymaz, 'Perdenin Önü Arkası' programında İBB Başkanı İmamoğlu'nun daha önce Halk TV yayında "Hakim ceza vermesi yönünde tehdit edildi mi?" diye sorduğu hakim Hüseyin Zengin'in soruşturulması için müfettişler görevlendirildiği duyumunu aldığını açıklamıştı.

Bu sözler bugün görülen dava öncesi yeniden gündem oldu:

"İddiaya göre davanın hakimi etrafına diyor ki bana aktarıldığı kadarı ile 'Yüksek düzeyde bir yargı görevlisinin kendisine gelip İmamoğlu'na '2 yıldan fazla ceza vermelisin. Bu konudan reisin de haberi var." dediği iddia ediliyor. Hakim bu teklifi reddediyor. Kanun ne yazarsa onu yaparım diyor. Daha sonra bir başka yargıda yüksek görevli bir kişinin, yargı camiasında görevli sıfatı önemli birinin 'bu davayı yüksekten birileri takip ediyor. 2 yıldan fazla hapis cezası verirsen istediğin yere ağır ceza hakimi başkanı olacaksın. Hemen bu adliyede bile' dediği iddia ediliyor.

Fakat hakimin bu teklifi reddettiği 'Ben Allah'a nasıl hesap vereceğim. Yarın ahirette ne diyeceğim. Kanunda ne yazıyor ise onu uygularım dediği iddia ediliyor. Bunun üzerine kendisini ikna etmek üzere gelen kişi 'seni buraya biz getirdik, dediğini yapmazsan seni mahkemeden alırız. Seni de göndeririz.Daha önce şu numaralı(...) ceza mahkemesi C. adlı kadın hakimi gönderdiğimiz gibi diyor.

Bunun üzerine tehditlerine devam ederek 'istinaf mahkemesini ayarladık. Bölge adliyesi mahkemesi başkanı da orayı halledeceğini söyledi. Yargıtay'a da çalışıyoruz.' dediği iddia ediliyor.

Bunlar doğru mudur? Bunu İstanbul Büyükşehir Başkanı önceki Halk TV'de katıldığı yayında genel çerçevesi ile anlattı. Barış Terkoğlu da yazdı, Murat Ağırel de yazdı. Bu yazılara erişim engeli geldi.

Birden bire Sabah gazetesi ve iktidar yanlısı gazeteler 'Bu hakim 17-25 Aralık dönemi öncesi Fetöcüymüş' diye haberler yapmaya başladılar. 17-25 öncesi diye kapılara çarpı atmaya başlarsanız AK Parti milletvekillerinin yarısı cezaevine gider. Yüksek yargıdakilerin bugün AK Parti'yi destekliyor olup, yarıda ve yüksek görev yapanların kayda değer bölümü koltuğunda oturamaz.

Şimdi diyorlar ki bu hakim 17-25 Aralık dönemi öncesi cemaat yurtlarından ayrılmış falan... Bu hakimin Fetö'cü olduğunu İmamoğlu davasında ceza vermeyeceğim dediği an mı fark ettiniz?"