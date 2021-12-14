Bu sözler Babacan'a: Hafızasız mı sandınız bu ülkeyi? İktidarın suç ortağısınız!

AKP iktidarında uzun süre ekonominin başında olan, onlarca dev kamu kurumunun özelleştirilmesini destekleyen hatta planlayan isimlerden olan Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, son dönemde yaşanan ekonomik krize ilişkin "Gelenler, batan Türkiye'nin malları diye kapış kapış alışveriş yapıyor. Emeğin sömürüldüğü bir ülke olduk" dedi.

Babacan'ın bu sözlerine TKP Genel Sekreteri Kemal Okuyan'dan tepki geldi.

Okuyan, "AKP bakanıyken devlet işletmelerini yok pahasına satıp patronları ihya etmediniz mi? Hafızasız mı sandınız bu ülkeyi? İktidarın suç ortağısınız!" dedi.