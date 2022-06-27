Bu sefer de mermerleri kırıldı

Müze statüsünden camiye dönüştürülmesinden bu yana kapısı yenilen, duvarları soyulup poşete konulan Ayasofya’daki tahribat devam ediyor. Ayasofya'da tahribat sürüyor. Tur Rehberi Özlem Kabasakal, tarihi mermerlerin ağır tonajlı platform ile birçok yerinden kırıldığını öne sürerek “Bu tarihi yapıya çok büyük zarar veriliyor” dedi.

Cumhuriyet’te görevlilerin aktardığı bilgilere dayandırılan habere göre, içeride kalabalığı kontrol edebilmek için giriş kapısının zaman zaman kapatılıyor. Ayasofya’daki İmparatorluk Yolu’nda bulunan ve şu anda caminin çıkış kapısı üzerinde bulunan, bir kısmı önceden kırık olan mermerlerin ise başka kısımlarının da kırıldığı görülüyor.

Kabasakal’ın iddiasına göre, içeriye temizlik yapmak için makaslı platform sokuldu. Bunun sonucunda da tarihi mermerler birçok yerinden kırıldı. Kabasakal, “Bu tarihi yapıya çok büyük zarar veriliyor. Ayasofya müzeyken büyük bir saygı içerisinde ziyaret ediliyordu. İçerisi şu an panayır yeri gibi” dedi.