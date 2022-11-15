'Bu seçim Türkiye'nin son fırsatı, biz açık fark diyoruz'

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan dün gerçekleşen Altılı Masa toplantısı sonrası Halk TV'de İsmail Küçükkaya ile Yeni Bir Sabah'ın konuğu oldu.

"İçişleri Bakanı iç güvenlikten sorumlu. 'Biz şurada hata yaptık' demiyor suçu hemen başkalarına yansıtıyor. Siz dış politikanızı düzeltin, sürekli kendinize düşman aramayın, dünya ile iyi geçinin 'Bu terör dünyanın başına beladır gelin beraber çalışalım' diyeceksiniz. Bu yok. Sürekli ona saldır, buna saldır. Sen iç güvenlikle ilgili ne yaptın ondan bahset" diyen Babacan "Bu konu bütün boyutlarıyla soruşturulmadan kesin hükümler vermek zor. Ancak terörün önlenmesinin en önemli yollarından birisi istihbarat çalışması yapılması. Bunun iyi yapılması gerekiyor. İstihbarat zafiyeti olduğu zaman bu olaylar başımıza gelebilir" dedi.

'Resmi açıklamalara güven sıfır'

Babacan şunları kaydetti:

"Dün İçişleri Bakanı bir şey söylüyor bakıyoruz uluslararası bir ajansa üst düzey yetkili başka bir şey söylüyor. Biz hangisine inanacağız? Enflasyon konusunda yalan söyleyen bir hükümetin doğru söylediğinden emin değiliz. Kendi şahsi siyasi amaçlarının bütün işine gücüne hakim olduğu siyasi karakterlerden bahsediyorsak iyice düşünmek lazım. Sıfır güven. Bir an önce bu yönetim anlayışının değişmesi lazım. Hükümetin elinde internet akış hızını yavaştan, normalleştiren ya da belli sosyal medya sitelerine erişimi engelleyen olanaklar var. Bunları zamanı geldiği zaman ya da işlerine geldiği zaman tamamen sıkıp boğabiliyorlar. İnsanların haber alma özgürlüğü var siz güvenilir bir devlet olun ki insanlar sizin söylediğine güvensin. Resmi açıklamalara güven sıfır, bu sefer internetteki dedikodulara insanlar daha çok güveniyor. Bunlar sosyal medyayı, interneti kısıp izlemesinler, bizi izlesinler diyor."

'Biz açık fark diyoruz'

"Seçimdeki bir yol kazası Türkiye'yi daha içine kapatır. Bu Türkiye'nin son fırsatı" olduğu görüşünü öne süren Babacan "Brezilya'da 1.5 farklı seçim sonucundan sonra herkes nefesini tuttu bir izledi. Bir mızıkçılık yapar mı diye herkes odaklandı. Bizimde böyle bir endişemiz var. 2019 Mart'ta bunu yaşadık. Erdoğan, '10 bin oy farkla ben İstanbul'u vermem' dedi. İstanbul halkı da 'Al farkı' dedi. Böyle risklere girmemek lazım. Biz açık fark diyoruz" dedi.