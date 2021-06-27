TKP'nin günlük dijital gazetesi Boyun Eğme'nin yeni sayısı "Bu şebekeyi kim yarattı?" manşetiyle çıktı.

Dayanışma Meclisi bünyesinde kurulan Gerçeğin Peşinde Komisyonu'nun hazırladığı rapora geniş yer veren gazete manşet yazısında şu değerlendirmeyi yapıyor:

"Türkiye haftalardır bir suç örgütü yöneticisinin diğer suç örgütleri, siyasetçiler, gazeteciler, savcılar ve patronlarla iç içe geçen ilişkilerini dinliyor.

Hikayenin özünde büyük bir talan yatıyor; o talanın yürümesi için verilen rüşvetler, yapılan şan- tajlar, sıkılan kurşunlar... Talan bunlarla sürüyor, ama burada başlamıyor.

Talanın başlangıcında patronların fabrikalarda, atölyelerde işçinin emeğine el koyması var, bu ülkenin emekçilerinin alınteriyle inşa ettiği kamu işletmelerine çöreklenmesi, her karışıyla bu halka ait olan doğal kaynakları yağmalaması var.

Talanın kaynağında sömürü var.

Türkiye’de patronlar sömürüye karşı mücadelenin yegane öznesi olan solu, komünizmi bastırmak için dinciliğe ve milliyetçiliğe kapıları açtı, tarikatları, mafyayı, eli silahlı çeteleri bu düzenin ayrılmaz un- surları haline getirdi.

O yüzden mesele birkaç “çürük elmanın” ayıklanmasıyla çözülemez; patronu, mafyası, siyasetçisi, tarikatıyla birlikte sermaye düzeninin kendisidir çürük olan.

Dayanışma Meclisi bünyesinde kurulan Gerçeğin Peşinde Komisyonu, hazırladığı raporda bu gerçeklere ışık tutuyor. Türkiye’nin yakın geçmişindeki devlet, çete, mafya bağlantılı kişi ve olayların incelendiği raporda, Sedat Peker’in ifşaatlarında bahsi geçen isimler ve olaylar da yer alıyor."

Boyun Eğme'nin bu sayısında ayrıca dün Küçükçekmece'de Kanal İstanbul'a karşı yapılan basın açıklamasına ve TKP'nin yurdun dört bir yanında gerçekleştirdiği "tarikatsız, mafyasız, patronsuz bir düzen" buluşmalarına dair haberlere yer veriliyor.