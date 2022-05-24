Bu satırlar Sabah gazetesinde yazıldı: 'Kaybetmeyecek bir aday bulacak'

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Millet İttifakı'nın adayı olacağı haberleri kulisleri yeniden hareketlendi. CHP eski Genel Sekreteri Mehmet Sevigen, son gelişmelerle ilgili Sabah'a konuştu.

CHP eski Genel Sekreteri Mehmet Sevigen, Kılıçdaroğlu'nun son ana kadar bekleyeceğini, kazanacak bir aday bulamaz ise kendisinin aday olacağını ileri sürdü. Sevigen, yaptığı açıklamada, "Ya kendisi aday olacak kaybetse de yüksek oy aldım diyerek partinin başında kalacak ya da kaybetmeyecek bir aday bulacak" dedi.