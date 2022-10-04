Bu ne tesadüf: Çılgın Sayısal Loto'da dikkat çeken sonuçlar

Çılgın Sayısal Loto'nun 1 Ekim tarihli çekilişinde 90 sayı arasından kazanan sayılar 22, 28, 29, 43, 44, 45, 46 ve 47 oldu. 43-44-45-46 ve 47 sayılarının peş peşe gelmesi ise gündem oldu. 29 joker, 47 süperstar olarak çekildi.

Sözcü'nün haberine göre 6 bilen çıkmayınca 147 milyon 599 bin 223 TL ikramiye gelecek haftaya devretti. Milli Piyango şans oyunlarını Demirören Grubu ile Sisal Şans Şirketi'ne devretmişti. Sisal hisselerini geçtiğimiz yıl 7 milyar dolar hasılatı olan İrlandalı Flutter PLC şirketi satın almıştı. Şaibe iddialarıyla sık sık gündeme gelen Milli Piyango oyunları yıllardır tartışmalı tesadüflere sahne oluyor.

Bunlardan bazıları şöyle:

Bursa'da 2 Şubat 2021'de iki farklı bayiden bir saat arayla elektronik makineden Şans Topu oynayan bir vatandaşa, aynı 6 sayı geldi. 6 sayının aynı olma ihtimalinin, 3 milyon 895 bin 584'de bir olduğu hesaplandı.

30 Ocak 2019'da yapılan çekilişte Loto ve Şans Topu çekilişlerinde 3 sayı aynı geldi ve 6,95 milyarda bir olasılık gerçekleşti.

Tam biletler 4 yıl boyunca üst üste yüzde 90 seviyesinde Ankara'ya isabet etti.

Denetlenmediği ortaya çıkmıştı

Türkiye Varlık Fonu tarafından 2020 yılı Ağustos ayında Sisal-Şans ortak grubuna devredilen Milli Piyango’nun o tarihten sonra denetlenmediği ortaya çıkmıştı.

Milli Piyango İdaresi’nin bilanço ve hesaplarının görüşüldüğü 1 Nisan’da KİT Alt Komisyonu’nda konuşan CHP İzmir Milletvekili ve KİT Komisyonu Üyesi Atila Sertel, “Sürekli devreden ikramiyeler, kasaya çıkan yılbaşı biletleri gibi çok sayıda iddialar gündemden düşmüyor. Sözleşme gereği Sisal-Şans ortak grubunu düzenli olarak denetlemesi gereken Milli Piyango İdaresi ise 1,5 yıldır denetim yapmamış. Yani tabiri yerindeyse Demirören’in de içinde olduğu Sisal-Şans grubu 1,5 yıldır istediği gibi at oynatıyor. Olan da bir umut peşinde koşan vatandaşa ve devletin kasasına girecek paraya oluyor” ifadelerini kullandı.