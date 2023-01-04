Bu kez Galatasaray'dan 'Fenerbahçe' paylaşımı

Futbolda her dönem tartışma konusu olan hakem kararlarına şimdi de VAR kayıtları tartışması eklendi.

Galatasaray, Fenerbahçe'nin 2-1 galip geldiği Antalyaspor maçının 90+8. dakikasında yaşanan pozisyonla ilgili “Tuz koktu! Derdi adalet olmayanlar ayrıcalığını aldı @Fenerbahce. Biz herkes için adalet aramaya devam edeceğiz. Antalyaspor – Fenerbahçe maçının VAR kayıtları açıklansın, yapılan operasyona ne kılıf bulunduğunu birlikte görelim” açıklamasında bulundu.

Fenerbahçe, Sivasspor-Galatasaray maçında verilen ofsayt kararı sonrası ve VAR kayıtlarının açıklanması sonrası açıklamada bulunmuş, Federasyon ve Galatasaray'ı hedef almıştı.

Öte yandan Antalyaspor Kulübü Yönetimi, maç ile ilgili Video Yardımcı Hakem (VAR) kayıtlarının açıklanmasını talep etti.