Bu kararın arkasından da Berat ve Bilal çıktı

Sayıştay’ın denetleyemediği, yedi farklı sektörden tam 27 kamu iştirakinin bağlı olduğu ve milyarlarca lirayı yöneten Türkiye Varlık Fonu’nun (TVF) altı ayrı şirket kurduğu açığa çıktı. Bu altı şirketin 236 milyon TL sermaye ile kurulduğu belirtildi.

BirGün'den İsmail Arı'nın haberine göre, AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yönetim kurulu başkanlığını yaptığı Varlık Fonu’nun kurduğu ve internet sitesinin dahi olmadığı şirketlerin yönetiminde Bilal Erdoğan ile Berat Albayrak’a yakın isimler yer alıyor. Ayrıca yönetim kurulu üyelerinin birçok şirkette, bankada yönetici olduğu da açığa çıktı.

Bilal'in arkadaşı

Ticaret Sicili Gazetesi’nde yer alan bilgilere göre, Türkiye Varlık Fonu 17 Ocak 2020 tarihinde, TVF Enerji şirketi ile TVF Rafineri ve Petrokimya Şirketi’ni, 15 Haziran 2020’de ise TVF Ael Elektrik Üretim Şirketi’ni kurdu.

Bu üç şirketin 5’er milyon TL sermaye ile kurulduğu belirtildi. Şirketlerin yönetim kurulu başkanlığını Bilal Erdoğan’ın Kartal İmam Hatip Lisesi’nden arkadaşı olan ve aynı zamanda Varlık Fonu’nun genel müdürü ve yönetim kurulu üyesi olan Salim Arda Ermut yapıyor.

Albayrak'ın danışmanı

Şirketin yönetim kurulu başkan vekilliği görevini ise Erdoğan damadı, eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın danışmanı Ömer Demirhan yürütüyor. Aynı zamanda Karabük Demir ve Çelik Fabrikaları (KARDEMİR) yönetim kurulu başkan vekili olan Demirhan daha önce de iktidara yakınlığıyla bilinen Çalık Holding’de çalıştı.

Şirketleri yönetim kurulu üyesi ise aynı zamanda Borsa İstanbul bünyesinde kurulun Takas Bank’ın Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Kayacık.

Çok koltuklular

Varlık Fonu bünyesinde 16 Ocak 2020’de TVF Finansal Yatırımlar Şirketi de 5 milyon TL sermaye ile kuruldu. 15 Mayıs 2020 tarihinde de tam 211 milyon 750 bin TL sermaye ile TVF İFM Gayrimenkul İnşaat ve 5 Haziran 2020’de ise TVF Bilgi Teknolojileri İletişim Hizmetleri Yatırım Şirketi kuruldu.

Bu üç şirketin yönetim kurulu başkanlığını da yine Bilal Erdoğan’ın arkadaşı Salim Arda Ermut yapıyor. Şirketleri yönetimde ise aynı zamanda Türkiye Sigorta ve Türkiye Hayat Emeklilik de yönetim kurulu üyesi olan Murat Akgüç oturuyor. Akgüç daha önce TRT’de de yöneticilik yapmıştı.

TVF denetlenemiyor

2016’da kurulan Varlık Fonu’na bağlanan şirketler arasında BOTAŞ, Çaykur, Kayseri Şeker, PTT, THY, Türkiye Petrolleri, Eti Maden ve Türkiye Deniz İşletmeleri ile kamu bankaları da yer alıyor. Ancak, Varlık Fonu Sayıştay tarafından denetlenmiyor ve yeni kurulan şirketler de denetlenemeyecek. Fonun denetimini ise denetim şirketleri yapıyor.

Varlık Fonu kamunun birikimlerini de satıyor. TVF’nin büyük çaplı satışlarının başında Milli Piyango ve Borsa İstanbul geliyor. Ayrıca TVF’nin Borsa İstanbul’daki yüzde 10’luk hissesinin Katar’a satıldığı duyurulmuştu.

Hem yönetti hem boru sattı

Erdoğan'ın 2018 yılında TVF yönetim kurulu üyesi olarak atadığı ve AKP’ye yakınlığıyla bilinen Fuat Tosyalı’nın da geçen aylarda TVF’ye bağlı BOTAŞ'a 49 milyon 533 bin TL’ye boru sattığı ortaya çıkmıştı. Tosyalı’nın son 6 yılda BOTAŞ’tan aldığı ihalelerin toplam bedeli ise 1 milyar TL’yi aşıyor.