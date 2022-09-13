Bu ilçede 2 yıldır bebek doğmuyor

46 bin nüfuslu 446 kayıtlı Zonguldak’ın Alaplı ilçesinde 2 yıldır doğum yapılmıyor. Alaplı Devlet Hastanesi’nde kadın doğum doktorunun bulunmasına rağmen aileler doğum için Ereğli’de bulunan hastanelere gidiyor. İlçede 2 yıldır nüfus bilgi kaydında doğum yeri Alaplı yazan bebeğin olmadığı açıklandı.

Konuyla ilgili konuşan ve on gün önce doğum yapan Feride Kocman adlı vatandaş da "On gün önce doğum yaptım. Doğum yapmadan önce doğum doktoruna gittim ve burada doğum yapabilir miyim diye sordum. Doktor bana ‘Ereğli’de kendi doktorunda doğum yaparsın sonrasında bende seni kontrol ederim.’ dedi. Ben de Ereğli’de doğum yaptım. Ancak Ereğli’de de bana, ‘Alaplı Devlet Hastanesinde doğum yapılıyor’ dediler. Bende anlamadım” dedi.

Vatandaşlar doğumların Alaplı’da yapılmasını istiyor. (İHA)

