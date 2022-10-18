Bu görüntü sonrası süresiz kadro dışı bırakıldı

Antwerp kulübü, yedek kulübesinde sigara içen Radja Nainggolan'ı süresiz kadro dışı bıraktı.

Haber Merkezi

Belçika futbol liginde ilginç bir olay yaşandı.

Belçika'nın Antwerp kulübü, yedek kulübesinde sigara içen ve görüntüleri ortaya çıkan ünlü futbolcu Radja Nainggolan'ı süresiz olarak kadro dışı bıraktığını duyurdu.