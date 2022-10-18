Belçika futbol liginde ilginç bir olay yaşandı.
Belçika'nın Antwerp kulübü, yedek kulübesinde sigara içen ve görüntüleri ortaya çıkan ünlü futbolcu Radja Nainggolan'ı süresiz olarak kadro dışı bıraktığını duyurdu.
Haber Merkezi
Nazlı Cihan, Özgül Ağbaba, Ozan Akşar
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Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Bu görüntü sonrası süresiz kadro dışı bırakıldı
Antwerp kulübü, yedek kulübesinde sigara içen Radja Nainggolan'ı süresiz kadro dışı bıraktı.
Haber Merkezi
Belçika futbol liginde ilginç bir olay yaşandı.
Belçika'nın Antwerp kulübü, yedek kulübesinde sigara içen ve görüntüleri ortaya çıkan ünlü futbolcu Radja Nainggolan'ı süresiz olarak kadro dışı bıraktığını duyurdu.