Bu gece yarısı akaryakıta yine zam geliyor

Sektör temsilcilerinden edindiğimiz bilgiye göre bu gece yarısından itibaren uygulanmak üzere benzin grubunda 1,68 TL
Motorin grubunda 1,59 TL zam gelmesi bekleniyor.

Haber Merkezi

Sektör temsilcilerinden edindiğimiz bilgiye göre bu gece yarısından itibaren uygulanmak üzere benzin grubuna 1,68 TL, Motorin grubuna 1,59 TL zam gelmesi bekleniyor.