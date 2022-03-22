Bu gece yarısı akaryakıta yine zam geliyor
Sektör temsilcilerinden edindiğimiz bilgiye göre bu gece yarısından itibaren uygulanmak üzere benzin grubunda 1,68 TL
Motorin grubunda 1,59 TL zam gelmesi bekleniyor.
Haber Merkezi
Ali Ufuk Arikan
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Nergis Arıcı, Çağrı Kınıkoğlu
Sancak Yıldız
Bu gece yarısı akaryakıta yine zam geliyor
Sektör temsilcilerinden edindiğimiz bilgiye göre bu gece yarısından itibaren uygulanmak üzere benzin grubunda 1,68 TL
Motorin grubunda 1,59 TL zam gelmesi bekleniyor.
Haber Merkezi