Bu gece LPG’ye zam geliyor

Motorin ve benzine peş peşe gelen zamların ardından bir zam haberi de LPG'den geldi. Bu gece itibariyle otogaz fiyatlarının 22 kuruş artması bekleniyor.

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Benzin ve motorine art yapılan zammın ardından şimdi de LPG'ye zam haberi geldi.

KRT'nin haberine göre, bu gece, otogaz (LPG) fiyatlarının 22 kuruş artması bekleniyor.

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