Benzin ve motorine art yapılan zammın ardından şimdi de LPG'ye zam haberi geldi.
KRT'nin haberine göre, bu gece, otogaz (LPG) fiyatlarının 22 kuruş artması bekleniyor.
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Bu gece LPG’ye zam geliyor
Motorin ve benzine peş peşe gelen zamların ardından bir zam haberi de LPG'den geldi. Bu gece itibariyle otogaz fiyatlarının 22 kuruş artması bekleniyor.
Haber Merkezi
Benzin ve motorine art yapılan zammın ardından şimdi de LPG'ye zam haberi geldi.
KRT'nin haberine göre, bu gece, otogaz (LPG) fiyatlarının 22 kuruş artması bekleniyor.