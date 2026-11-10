Bu fotoğraf nedeniyle gericilerin hedef aldığı AKP’li: Feminist bile ilan ettiler, oysa benim feministlere karşı kaç tane reddiyem var

Çorum'da açılan bir caminin protokol fotoğrafı, AKP Genel Başkan Yardımcısı Hülya Terzioğlu'nu gündeme taşıdı.

Hitit Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Uygulama Camii'nin açılışına İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi de katıldı. Ama açılış sırasında çekilen bir kare, caminin kendisinden çok daha fazla konuşuldu.

Tartışmanın kaynağı, Kuran okunduğu sıradaki oturma düzeniydi. İslami kurallar gereği cami içinde kadın ve erkeklerin ayrı oturması gerekiyor. Terzioğlu'nun erkek katılımcılarla aynı safta, ön sıralarda görülmesi, AKP içinde rahatsızlık yarattı.

AKP'li Şamil Tayyar, konunun "mahalle baskısı" halini aldığını belirterek sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımlar Terzioğlu'nu savundu.

Tayyar, 13 yıldır ilahiyat alanında öğretim üyesi olduğunu vurguladığı Terzioğlu'nun olaya dair yorumunu şu sözlerle aktardı:

"Açılış için oradaydık, hava çok soğuk olunca İçişleri Bakanımız ‘hadi içeriye geçelim, duamızı orada okuyalım’ dedi. İçeriye geçtik, cemaat bir anda içeriye doldu, Kuran Tilaveti biter bitmez hemen ayrılıp kadın mahfilinde namazı kıldım. O kısa arada çekilen fotoğraf üzerinden söylemediklerini bırakmadılar, feminist bile ilan ettiler, oysa benim feministlere karşı kaç tane reddiyem var. Zan da büyük günahtır."

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