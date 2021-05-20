'Bu düzenden alacaklıyız'

Çiftçi borçlu, esnaf borçlu, kamu çalışanı borçlu, henüz mezun olmamış öğrenciler bile borçlu... Borçluluk Türkiye’de halkın en önemli sorunlarından biri haline geldi. İktidar pandemide “iş dünyası”nı memnun etmeye çalışsın, emekçiler borçlarını borçla kapatarak, aldıkları maaşı olduğu gibi kredi kartlarına yatırarak, yani gelecekleri ipotek altında yaşamaya devam ediyor. Pandemi ile birlikte kepenk kapatmak zorunda kalmış olan küçük esnafın borçluluk oranı %65’e yükselmiş durumda. İşini kaybedenlerin çaresizliği ise dağ gibi büyüdü.

İktidar düşük faizli kredileri bir müjde gibi tanıtmayı çok seviyor. Oysa ülkenin geleceği bu kadar belirsizken, halka kredi kullanmak özendirilerek adeta bir tuzak kuruluyor.

Konuya ilişkin TKP, günlük siyasi gazete Boyun Eğme'de şunları söylüyor:

Düşük faizli kredi tuzağı

Pandemi boyunca ciddi ekonomik zorluklar yaşayan vatandaşa çözüm yolu olarak düşük faizli krediler gösterildi. Başka seçeneği olmadığından ve kısa sürede kapatılabilir düşüncesiyle çok sayıda kişi bu kredilere başvurdu. Ancak borçluluk sürüyor, alınan krediler ise kapatılamadı. Üstelik bu kez düşük faiz günlerinin de sonuna gelindiğinden mecburen çok daha yüksek kredi faizlerinin altına imza atılmak zorunda kalınıyor.

Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezi, 2021 Şubat verilerine göre bankalara bireysel kredi borcu olan kişi sayısını 34,4 milyon olarak açıkladı. Bireysel krediler konut, taşıt ve ihtiyaç kredilerinden oluşuyor.

Bu 3 kredi türünde en büyük artış ihtiyaç kredilerinde yaşandı. İhtiyaç kredisi borcu 400 milyar TL’nin ilk kez üzerine çıkarak 403,6 milyar TL’ye ulaştı. Bu borcun 28,2 milyon kişiye ait olduğu belirtildi. Ortalama kişi başına ihtiyaç kredisi borcu 14 bin 291 TL’ye ulaşarak rekor kırdı. Benzer şekilde 155 milyar liralık da kredi kartı borcu var. Neredeyse 2.5 milyon kişinin kredi kartı borçları ise takipte. Bir karşılaştırma yapacak olursak, bu sayı toplam istihdamın onda birine denk geliyor. Ayrıca kredi kartı kullanımında da ciddi bir artış var. Bunda salgına bağlı uzaktan harcama yapma zorunluluğunun payı olsa da, esas neden cüzdanların boş olması.

Bunu birçok emekçinin geçtiğimiz bir yıl içinde kripto paralara başvurmasından da görebiliriz. Geçim zorluğu ve ayakta kalma umuduyla girilen bu yolun sonu da hemen her zaman borç batağına çıkıyor.

Artıyı eksiye çeviren düzen: Kapitalizm

Borçluluk bir istisna değil adeta kural. Yaşamak için borçlu olmak zorunluluğu, kapitalist düzenin ta kendisidir. Her gün saatlerce çalışan, emeğiyle bir şeyler üreten, kıt kanaat yaşayan kişilerin nasıl olup da eksiye düştüğünün tek açıklaması kapitalizmin işleyişidir. Kredileri, taksitleri müjde diye açıklamaları bundan. Emekçileri düzene bağladıkları zincirleri ilan ediyorlar. Oysa emek hırsızlığı olmasa, herkes emeğinin karşılığını alabilse kimse borç içinde yaşamak zorunda kalmaz. Yani esas alacaklı biziz. Müjdeleri onların olsun, biz insanca yaşam istiyoruz.