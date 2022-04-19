'Bu dönem zengin edilenlerin yurt dışında en az 200 milyar doları var'

CHP'nin idari ve mali işlerden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı İstanbul Milletvekili Bülent Kuşoğlu, Türkiye'deki ekonomik sıkıntının basit bir kriz değil ‘buhran' olduğunu söyledi. Kuşoğlu çözüm için gerekli finansal kaynağın nerede aranması gerektiğine ilişkin de şu değerlendirmeyi yaptı:

“Bunlar bu dönemde borçlandılar ama ağırlıklı olarak borçlandıkları parayı, döviz getirecek alanlarda değil inşaat sektöründe kullandılar. Türkiye, aldığı borcu ödeyemez duruma geldi. Buna ilave olarak bu dönemde zengin edilenler, bizim (beşli çete) dediklerimiz dahil olmak üzere iktidar tarafından kayrılanlar, o dövizleri aldı yurt dışına götürdü. Şu anda yapılan hesaplara göre yurt dışında en az 200 milyar dolarları var. Bu para kaçırıldı. Bunun 100 milyar dolar gelsin Türkiye'yi abat ederiz.”