Bu diyalog şaşırttı: Polemik tatlıya bağlandı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu ile Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati arasında bulunan krediye imza atılmadığı gerekçesiyle tartışma çıktı.

İmamoğlu sosyal medya hesabından Nebati’nin “Nöroekonomi, heterodoks yaklaşım, epistemolojik kopuş” gibi ifadelerini hatırlatarak, “Bu imzayı atın Sayın Bakan. Ataşehir Göztepe Metrosu için kredi bulduk ama Hazine ve Maliye Bakanı aylardır imzayı atmıyor. İstanbul'un kalbine kocaman Finans Merkezi yapılıyor ama metrosu yok. Zarar, ziyan, yazık, günah” dedi.

Nabati ise bu paylaşıma, “Sayın İmamoğlu, ‘Ümraniye-Ataşehir-Göztepe Metro Hattı’ projesine ilişkin dış finansman ihtiyacını karşılayacak temin izni, geçtiğimiz hafta İstanbullu vatandaşlarımızın hizmetine sunulmak üzere Bakanlığımız tarafından imzalandı” yanıtını verdi ve parti ayırmadığını ifade etti:

"Vatandaşlarımızın faydalanacağı bir hizmet söz konusuysa inceleme ve değerlendirme sürecinde asla parti ayrımı gözetmeyiz. Umarım belediyenin ulaşım altyapısında son dönemde oluşan sorunları giderir, mevcut projelerin üstüne beton dökmez ve İstanbulluları yollarda bırakmazsınız!"

İmamoğlu imza için Bakan Nebati’ye teşekkür ederek, “Hizmetlerin, halkımıza daha hızlı sunulması konusunda sıkı işbirliğine ve diyaloğa hazırız” karşılığını verdi.